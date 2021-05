Eeva Esse: intervjuu andmine on veidi enda haavatavaks tegemine 

Eeva tõdeb, et ta ei ole iseloomult inimene, kes väga naudiks tähelepanu. „See, et praegu olen rollis, kus ma justkui olen avalikkuse ees ja esinen, on tulnud puhtalt läbi selle, et see on mu töö. Aga, et mul oleks sisemine kihk minna kuhugi püünele, et kuulake mind, ma nüüd räägin – seda sisemist tungi mul päris kindlasti ei ole. Vahel nõuab ikkagi tööd iseendaga, et ma suudaks minna ja naeratada ja teha oma tööd,“ räägib Eeva. Samas arvab ta, et tulebki ennast mugavustsoonist välja saada.

