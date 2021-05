Uku Suviste esimesest lavaproovist Eurovisionil: kümne palli skaalal hakkame neljast minema ja poolfinaaliks tahaks etteotsa jõuda  

"See lava oli uhke ja kogu areena on väga uhkelt korraldatud ja läbimõeldud. Arvestades situatsiooni ja piiranguid, on Eurovisioni meeskond korralikku tööd teinud," ütleb Uku. "Ma jäin väga rahule sellega, mida oli lavameeskond teinud ja kuidas oli Eurovisiooni tiim kõik läbi viinud," rääkis Suviste.

Pandeemia tõttu on Eurovisionil suuremad ümberkorraldused. "Turvameetmed on väga tõsise jälgimise alla võetud. Meile tehti korralik briifing, näidati videot, selgitati, miks see on oluline ja mis on asja tähtsus," selgitab Uku. "Eurovisioni toimumisel on see kandam, et kui see suudetakse läbi viia nii, et ei tule lisakahjustusi ja ei juhtu midagi hullu, siis on märk sellest, et oleme koroonat tundma õppinud ja oskame seda ohjeldada ning meelelahutusmaailm saab teha samme selleks, et normaalsemaks minna."

Tänavu lubatakse saali publikuks vaid 3500 inimest. "Piletid päris avalikult müügis pole, küll aga müüdi nendele, kes eelmiseks aastaks olid pileti soetanud," selgitab ta.