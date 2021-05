Tele TÜLI 5000 EURO PÄRAST | Iirlasest peakokk David: kohale tuli kaheksa politseiautot ja mind piirati ümber. Restorani omanik: ta sai palka, ilma et oleks tööd teinud Toimetas Liisa Mugra , täna 21:48 Jaga: M

Iirimaalt pärit kokk David Roland Dean (vasakul) ja restorani omanik Sten-Erik Jantson Foto: Kuvatõmmis/ "Kuuuurija"

„Ütlesin, et ta on mulle võlgu ja peab selle ära maksma. Ta pööras pea minu suunas ja ütles: „Mina võlgnen sulle raha? Hoopis sina oled mulle võlgu!“,“ kirjeldab „Kuuurijale“ Iirimaalt pärit kokk David Roland Dean, kes enda sõnul aitas mitu kuud restorani ja selle menüüd üles ehitada, kuid piisavat tasu selle eest ei saanud. Restorani omanik Sten-Erik Jantson ütleb aga, et mees ise kõndis vahetult enne restorani avamist minema.