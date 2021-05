Inimesed GALERII | Maian Kärmas: „Minule jõudis Eesti võit Eurovisionil kohale alles aasta hiljem.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

Dave Benton ja Tanel Padar pärast Eurovisioni võitu lugu uuesti esitamas. Foto: JAREK JÕEPERA

„Eesti võit jõudis mulle päriselt kohale alles aasta hiljem. Mäletan seda hetke täpselt: see juhtus, kui algas Eurovisioni lõppkontserdi ülekanne Saku suurhallist. Alles saalis istudes plahvatas, et oh sa pagan, me võitsime. Ma olengi sellise pika vinnaga,“ naerab Raadio Tallinn muusikatoimetaja Maian Kärmas, kes istus 20 aastat tagasi ühes teises saalis, õigemini Kopenhaageni kontserdi- ja jalgpallistaadionil Parken, millele oli katus peale ehitatud.