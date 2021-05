PALJASTUS: Bill Gatesi naine pöördus juba mitu aastat tagasi lahutusadvokaatide poole 

Melinda Gates ütleb lahutusdokumentides, et 1994. aastal sõlmitud abielu on pöördumatult purunenud ning nad elavad lahus. Wall Street Journali teatel alustas Melinda lahutusadvokaatidega konsulteerimist juba 2019. aasta oktoobris - umbes samal ajal, kui ajakirjanduses võeti luubi alla Billi sõprus pedofiilias süüdi mõistetud Jeffrey Epsteiniga.

Gates oli koos Epsteiniga tema eralennukil New Jerseyst Floridasse sõitnud juba 2013. aastal - neli aastat pärast seda, kui Epstein oli istunud trellide taga seoses alaealise tüdruku kupeldamisega. Wall Street Journali andmeil oli Melinda oma mehe ja Epsteini suhte pärast mures - ta ei tahtnud, et Bill viimasega läbi käiks.

2019. aasta oktoobris paljastas New York Times, et Gates oli rahamehega korduvalt kohtunud ning korra tema New Yorgi kodus ööbinud. Toona väitis Gatesi esindaja, et kohtumised toimusid seoses heategevusega.