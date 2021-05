EUROVISION 2021 | Rootsi esindaja Tusse: mul polnud alguses üldse aega oma lugu salvestada, kuid lõpuks võitsin Rootsi eelvooru! 

Mul ei ole konkreetselt mingeid hirme. Loodan lihtsalt, et publik saab aru minu sõnumist, loo tähendusest ja minu esinemisest. Kõige rohkem olen ma elevil teiste artistidega kohtumise pärast. Saab lõbus olema!

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti - Üsna suure tõenäosusega ei lubata sel aastal saali publikut. Mida sellest arvad? Kas publiku kohalolu on sinu jaoks oluline (Praeguseks on teada, et Hollandi valitsus lubab võistlust vaatama 3500 inimest, intervjuud on tehtud enne seda uudist – toim.)?

Olen väga rõõmus, et publik saali lubatakse. See tähendab minu jaoks palju, et saan inimestelt saalis vastukaja ja mul on võimalik esinedes nendega side luua. Kui inimesed on saalis, tunnen ma miljoni hääle kohalolekut.

- Kumb on sinu arvates olulisem – laul ise või lavaline esitus? Miks?

Minu jaoks on alati kõige olulisem olnud laul. Minu lugu räägib kokkusaamisest ja üksteise aktsepteerimisest täpselt sellisena, nagu me oleme. Ärge saage minust valesti aru, muidugi on ka lavaline esitus oluline ja see annab laulule väga palju juurde. Lisaks armastan ma oma tantsijaid – nad on suurepärased ja tänu neile on lavaesitus nii hea.

- Aastate jooksul on pidevalt räägitud ka sellest, mis keeles peaksid võistlejad laulma. Mis sina arvad – kas igaüks peaks laulma oma riigikeeles, inglise keeles või võiks kõik olla nii, nagu praegu?

Ma arvan, et iga riik peaks seda ise otsustyama. Inglise keels laulmise eeliseks on see, et kõik saavad aru, millest lauldakse ja nii on kõigil lihtsam parimat laulu valida. Samas on ka oma emakeeles laulmisel eelis – teised saavad erinevate riikide kultuurist osa. Ma arvan, et võiks jätkuda nii, nagu praegu, et iga riik otsustab. Mõnikord saad laulust isegi siis aru, kui sa keelt ei mõista.