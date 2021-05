Suri Tom Hanksi ekraanipartner, traagilise saatusega sekspomm Tawny Kitaen 

Hilisemas elus reality-sarjas "Botched" oma untsuläinud rinnasuurendust parandanud Kitaen mängis Tom Hanksi noorpõlvefilmist "Bachelor Party" (1984) ja samal aastal esilinastunud erootikafilmis "The Perils of Gwendoline". Ta osales ka mitmes muusikavideos - tuntuimad neist on Whitesnake'i "Is This Love" ja "Here I Go Again". 1989 abiellus Tawny bändi solisti David Coverdale'iga, kuid abielu kestis vaid kaks aastat. OJ Simpsoni kohtuprotsessil ilmnes, et Kitaenil oli aasta aega salasuhe ka Simpsoniga, kui too oli juba abielumees.