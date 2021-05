Elon Musk tunnistas, et tal on Aspergeri sündroom 

49aastane ettevõtja ütles televaatajatele, et ta on esimene Aspergeriga inimene, kes on seda saadet juhtinud. Stuudiopubliku seast kostsid seepeale valjud hõisked, vahendab BBC News ning lisab, et Aspergeri sündroomiga inimesed tõlgendavad end ümbritsevat keskkonda teisiti. Usutavasti on see esimene kord, kui Musk on oma sündroomist avalikult kõnelenud.

"Mu jutus pole alati intonatsiooni või värvinguid ... ja mulle on öeldud, et see on väga koomiline," naljatas Musk oma avamonoloogis. "Õigupoolest teen ma täna õhtul ajalugu, olles esimene Aspergeriga inimene, kes on "Saturday Night Live'i" juhtinud."

Ent sotsiaalmeedias on Muski väide kahtluse alla seatud: saadet on varem juhtinud koomik Dan Aykroyd, kes on avalikult rääkinud nii oma Aspergeri kui ka Tourette'i sündroomist.

Musk, kel on Twitteris üle 53 miljoni fänni, naljatas ka oma sotsiaalmeediakasutuse üle. Teda on varasemate säutsude eest kritiseeritud ning koguni kohtuga ähvardatud. "Vaadake, ma tean, et ütlen või postitan vahel imelikke asju, aga mu aju lihtsalt töötab nii." Tehnoärimees lisas: "Kõigile, kes on solvunud, tahan vaid öelda, et ma leiutasin elektriautod ja saadan inimesi raketiga Marsile. Kas te arvasite, et ma olen ühtlasi tšill ja normaalne kutt?"