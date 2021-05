FOTOD | Räppar Uku Arop: kui sain teada, et mu eluunistus saada isaks täitub, siis hakkasin põhimõtteliselt nutma 

„Beebi tunneb ennast hästi, kuigi rasedus pole minu jaoks kõige kergem. Aga saan hakkama,“ räägib Jaanika. Ta tunnistab, et alguses oli see uudis hirmutav, sest polnud kunagi mõelnud emaks saamisele. „Me arutasime läbi kõik vajalikud ja elulised teemad ning Uku pakkus mulle tuge ja enesekindlust koos hakkama saada,“ räägib Jaanika, et tegelikult õige inimesega, ei ole see nii hirmus midagi.