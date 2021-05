Inimesed FOTOD | Hõissa, beebi! Räppar Arop ja tema pikaaegne kallim Jaanika saavad lapse Ohtuleht.ee , täna 07:52 Jaga: M

GALERII

Jaanika ja Uku Foto: Stanislav Moshkov

Räppar Uku Arop, varasema artistinimega Suur Papa annab sotsiaalmeedias teada, et tema ja pikaaegse kallima Jaanika perre on oodata last. "Mina ja mu elu Armastus ootame last! Me pole varem olnud õnnelikumad kui praegu!" kirjutab Arop piltide juures.