HÜVA NÕU | Heliteraapiaga on mõnus leevendada stressi ja vabastada emotsioone Anu Saagim , täna 22:30

Heliterapeut Lilia Märtmaa

Muusikaterapeut Lilia Märtmaa sõnab, et inimene kuuleb esimesi helisid juba emaüsas. Helidel, nende sagedusel, vibratsioonil on suur mõju inimese elule. See on ka võimalus suhtlemiseks, teabe edastamiseks inimeste vahel.