PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 15. mai 

Praeguses olukorras tunned end ebakindlamalt kui kaaslased, kes on aktiivsemad suhtlejad. Sinus ei ole nii palju ülbust, et end maksma panna, arvestad palju teiste tunnetega.

Hea on olla koos inimestega, kelle taust ja igapäevaelu on teistsugused kui sinul. Väga huvitav on vestelda välismaalastega, saad neilt põnevat infot, näed ka end teise nurga alt.