Margus Tabor meenutab oma mammat: väike Margus jäi magama vokivurina saatel 

„Kui väike Margus kasvas mammaga, siis õhtud olid ikka sellised, et vokk vurises ja lapsel tuli põrandal uni peale,” räägib näitleja. „Mamma ütles, et Margus, mine magama, sa oled suur poiss, ma ei jaksa sind enam üles käristada. Aga mul tuli seda rohkem veel uni peale.”

Tabor meenutab, et selle peale läks mamma tagatuppa, võttis padjad, teki ja linad ning pani kõik ahju külge sooja. „Ta ütles, et Margus, tõuse üles ja võta riided seljast, ma ei jõua neid ära käristada. Mõtlesin, et vanainimene on nii palju vaeva näinud, et tulen talle vastu. Tegin sellise abistava liigutuse – sirutuse nii, et vanainimesel oli kergem mind eelsoojendatud voodisse saada.”