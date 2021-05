Koreograaf Märt Agu meenutab emadepäeva puhul vanaema: niitsin ta lilled maha ja sain oma esimesed triibulised 

Emadepäeva puhul meenutab Märt Agu suvist päeva vanaema juures, kui oli umbes neljane. „Meenub üks suvine päev, kui isa kinkis muruniiduki. Mulle see muruniiduk nii meeldis, et niitsin ära kogu muru ja lisaks ka kõik vanaema lilled, mille üle vanaema kindlasti ei rõõmustanud,” räägib Agu ja lisab, et selle peale andis vanaema talle vitsa.