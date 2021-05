Elisabet Reinsalu meenutab lapsepõlve: emal olid puukotad ja šikk velvetist pükskostüüm 

Elisabet Reinsalu meenutab, et tema ema näitleja Mari Lill kandis tollal ajastule mitte vastavaid riideid. „Tal olid puukotad, väga šikk velvetist pükskostüüm ja erinevalt teistest emadest ei kandnud ta talvel ümmargust karvamütsi, vaid pööratud lambanahast talvemütsi, millel oli kõrvad,” räägib ta ja lisab, et kui ema tahtis nalja teha, siis lükkas ta need kõrvad alla.