Uku Suviste ema Heli: ma ei mäleta, et ta oleks mulle kunagi halvasti öelnud 

Muusikute perekond – ka Uku ema Helil on muusikaline haridus. „Ma olen õppinud ooperilaulja,” räägib ta, et on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi lauljana. „Mul isa oli pillimees, ta ikka ütles, et Saksa sõjaväes õppis kartuleid koorima ja Vene sõjaväes pilli mängima,” jutustab ta, et astus lihtsalt isa jälgedes.