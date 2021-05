ÕL VIDEO JA FOTOD | Uku Suviste sõitis Eurovisionile: on põnevus, ootus ja natuke väsimus 

„20 aastat,“ parandab Uku Suviste, kui uurin, millised emotsioonid teda valdavad, et kaks aastat oodatud hetk lõpuks käes on. „Tunnen end hästi. On põnevus, ootus ja natuke isegi väsimus,“ tunnistab ta. „Täna ja eile olid uned lühikesed sest nii palju oli vaja läbi mõelda – et kõik, mis vajalik, oleks olemas ning mis veel siin vaja teha ja lõpetada, et oleks tehtud,“ räägib Uku, et ajas veel viimasel hetkelgi kodumaal asju korda, et saaks rahus kaks nädalat Hollandis lauluvõistlusele keskenduda. „Uni tuli kohe väga hea, aga lihtsalt lühikeseks jäi,“ sõnab mees, et elevus und silmast ei viinud. „Loodame, et kui kohale jõuame saame puhata ja homme (esmaspäeval – toim.) hommikul on juba lavaproov.“