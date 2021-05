TV3 uue erisaate „Koroonastressi viharavi” osaleja Mari-Liis: sain saatest tõuke luua ise raevutuba. Kellelegi virutada pole viisakas, aga asju saad lõhkuda küll 

„Koroonastressi viharavi” on TV3 uus pöörane erisaade, kus kuus Eesti inimest saavad oma viimase koroona-aasta jooksul kuhjunud stressi ja pinged välja elada viharavi abil. See tähendab erinevate objektide ja esemete lõhkumist. Sadade inimeste vahelt valiti välja need, kelle seisund tundus kõige kriitilisem.