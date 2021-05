Inimesed Palju õnne! Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus saavad esimese lapse Ohtuleht.ee , täna 11:56 Jaga: M

Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus Foto: Erlend Štaub

"Natuke enne jõule sai kinnitust, et üks pikalt unistatud unistus ja oodatud elumuutus on tõeks saamas - ootame beebit, kes peaks sündima suve lõpus," jagab Keit Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias, et ootavad abikaasa Rain Rosimannusega esimest last.