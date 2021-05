Keit Pentus-Rosimannus avameelselt lapseootusest: lapsest ja kasvavast perest oleme unistanud pikalt

Naine jutustab, et tervis on siiani olnud tugev ja nii temal, kui kõhubeebil on kõik hästi. „Esimeste kuude väsimus on unustatud ja praegu on tunne, et lisaks füüsilisele tervisele ja kõigile olulistele näitajatele on sisemine tasakaal kuidagi väga hästi paika saanud. Kõrvaltvaatajad ütlevad, et energiat ja jõudu paistab olevat kuskilt justkui veel juurde tulnud,” räägib Pentus-Rosimannus, et peamiselt on see kõik tänu väga toetavale abikaasale.