Marek Sadam: lemmiku kaotus on erakordselt suur lein 

Muusiku lahkunud sõber Leenu, jõudis temani varjupaigast 9aastaselt. Koer oli eelmise perekonna poolt maha jäetud. „Ta käis minuga kaasas kõikjal, üksi ta ei jäänud. See on äraantud loomade puhul suur probleem, et kardavad uuesti mahajätmist ja Leenul oli see väga tugevalt.”

Samal teemal Inimesed Marek Sadam leinab ustavat sõpra: kuidas ma seda kõike ilma sinuta teen? Koos said nad veeta vaid mõned aastad. Leenu lahkus 13 aasta ja 9 kuuselt. „Kui Leenu läks, siis ma sõna otseses mõttes kukkusin kokku. Poleks osanud arvata, et see nii läheb, sest kui võtad vanema looma, siis arvestad sellega iga päev, aga see tuli äkki.”

Praegu kirjutab Sadam Leenu kaotamisest raamatut, et pakkuda tuge teistele lemmiku kaotanud inimestele. „Lemmiku kaotus on erakordselt suur lein. Kuna sa oled temaga igapäevaselt koos ja sina oled tema maailm, siis lemmiku kaotus võib olla vahel suurem kui mõne inimese kaotus,” tunnistab ta.