Kui prints Charlesist saab kuningas, ei pruugi Camillast kuningannat saada 

Prints Charles läks oma poegade emast printsess Dianast lahku 1992. aastal, kuid lahutus jõustus alles 1996. Aasta hiljem sai Diana Pariisis autoõnnetuses surma. 2005. aastal naitus Charles oma noorpõlvekallima Camilla Parker Bowlesiga, kellega tal oli olnud abielu ajal salasuhe, nagu Diana oma kuulsas "Panorama" intervjuus kinnitas. Camilla ja Andrew Parker Bowlesi abielu, mille jooksul oli sündinud kaks last, lahutati 1995.

"Ma ausalt ei tea, kas ema hakatakse kuningannaks nimetama," ütles Camilla poeg Tom Parker Bowles The Timesi intervjuus. "Seda pole veel otsustatud."

Väljaanne The Insider meenutab: kui Buckinghami palee 2005. aastal Charlesi ja Camilla kihlusest teatas, seisis avalduses, et kui Charles troonile tõuseb, saab tema naise tiitliks princess consort ehk printsess-abikaasa, mitte kuninganna. Ent pole võimatu, et kuningaks saades annab Charles Camillale kuninganna tiitli ning kroonimistseremoonial saab ka hertsoginna krooni pähe.