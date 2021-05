Inimesed MÜÜT VÕI TÕDE? | Kas on tõsi, et pärast maovähendusoperatsiooni võib tekkida alkoholism? Toimetas Anu Saagim , täna 22:46 Jaga: M

GALERII

Teleseriaalist "Ment" ja "Anna otsib meest" tuntuks saanud särtsakas kaunitar Anna Jankelevitš aka Mendi-Anna on läbi teinud maovähendusoperatsiooni Foto: ÕL

Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson rõhutab, et kaalukirurgia on tähtis otsus, mida kergekäeliselt ette võtta ei tasu ning enne tuleks proovida kaalu langetada omal käel. Kui see siiski ei õnnestu, tasuks põhjalikult uurida, mida kaaluoperatsioonid endast kujutavad ning viia end kurssi, millega on tegu.