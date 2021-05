Inimesed Piret Kooli: „Kõige valusam on olnud arusaamine, kui isekas olen ma olnud lapsi tahtes ja saades.“ Rainer Kerge , täna 19:17 Jaga: M

GALERII

Piret Kooli Foto: Robin Roots

„Kui ma tütre esimese operatsioon järel ta voodi kõrval istusin, ütles ta, et ema, sa ei hinga, sa lõõtsutad, hinga sügavalt, mitte kopsu tipuga. Voolikute küljes olev laps õpetas, kuidas hingata! Vanem poeg on õpetanud mind jälle vait olema, kuulama. Noorem poiss on õpetanud aga muretust, ta on kõige päikeselisem ja omamoodi chill. Kuidagi nii et: see on ju ainult elu!“ räägib kirjanik, ajakirjanik ja tõlkija Piret Kooli, kolme lapse ema.