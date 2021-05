Demi Lovato võitleb iga päev toitumishäirega 

USA poptäht avaldas video keraamilisest kruusist lausega "Ma olen seda väärt" ning USA toitumishäirete ühingu logoga. Buliimiast paraneva Lovato jaoks tähendab see kruus oma tervenemisprotsessi jätkuvust. Samuti seda, kui tähtis on suurt vaeva mitte olematuks teha.

Lauljatar seletas, et maalis kruusi aastaid tagasi, ehkki oli toona alles toitumishäire küüsis. "Tegin selle ikkagi lootuses, et usun sellesse [sõnumisse] ükskord tõeliselt."

Endine lapstäht on aastaid võidelnud toitumishäire ja oma kehakuvandiga. Praegugi on tal halvemaid päevi. "Heitlen endiselt. Iga päev. On perioode, mil unustan oma toitumisprobleemid, aga teinekord ma muust ei mõtlegi." Kuid kruus tuletab Demile meelde, et ta on väärtuslik. "Nüüdsel ajal usun seda."