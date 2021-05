Inimesed FÄNNID HÄMMINGUS: Ellen DeGeneres kolis Courteney Coxi juurde Ohtuleht.ee , täna 11:00 Jaga: M

Ellen DeGeneres Foto: Reuters/Scanpix

Ellen DeGeneres tutvustas "Sõprade" tähte Courteney Coxi teleintervjuus oma majaperenaisena. "Ma ei pea end majaperenaiseks, ma pean end su toanaabriks," naeris Cox. Selgus, et kaks superstaari elavad tõesti ühe katuse all. Kas abikaasa Portia de Rossi on DeGeneresele ust näidanud?