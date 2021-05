Hoia alt, Meghan! Ka Kate Middleton avaldas raamatu - ja veel millise reklaamitrikiga! 

Cambridge'i hertsoginna, kes on agar hobifotograaf, kutsus mulluse koroonapandeemia esimese laine ajal britte üles jäädvustama oma elu fotodel. Sellest sündis raamat "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" ("Püsi paigal: meie rahva portree aastal 2020"), kuhu žürii valis 31 000 foto seast sada parimat portreed. Teos ilmus sel reedel.