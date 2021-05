FÄNNID ON TAGASI: Vaatamata kolmandale viiruslainele lubatakse Eurovisionile ka publik 

Lisaks artistidele ja nende delegatsioonile on lubatud igat esinemist jälgima koguni 3500 fänni. Rotterdamis asuv Ahoy areen täitub vaid 20 protsenti ja piletid on saadaval vaid neile, kes ostsid selle 2020. aasta sõu jaoks ning laiemat müüki ei korraldata. Pealtvaatajad saavad jälgida kuute proovi, kahte poofinaali ja suurejoonelist finaali.

Kuigi viimastel kuudel on Hollandis koroonasse nakatunute arv langenud, siis on kasvanud 0-39 ja 40-59 vanusegruppi jäävate inimeste arv, kes vajavad haiglaravi. Mõned haiglad on teatanud, et nende intensiivravi osakonnad on täis, teised peavad rutiinsed tegevused edasi lükkama, et koroonahaigete eest hoolitse.