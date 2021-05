„Õnne 13“ tuntud Uuevariku talu võttekoht lõpetab tegevuse 

"Anname teada, et sulgeme oma meierei tootmise 17.05.2021 tulenevalt tänasest kehtivast olukorrast Eestis ja maailmas. Täname kõiki oma armsaid kliente ja koostööpartnereid pikaajalise koostöö eest," on kirjas talu kodulehel.

Maalehele ütles Esko talu peremees Gunnar Eensalu, et "aeg on selline" ja kinnitas, et taaskäivitamise plaane talul ei ole.