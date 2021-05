Kirsti Timmer tütre võidust: selgeltnägijasaate aeg tähendas mulle korralikku närvirakkude kadu 

Hiljuti meenutas Kirsti Õhtulehele kuidas tema tänaseks 27aastane tütar Merily esimest korda oma võimeid tajus. „Ta kohtus ühe tuttavaga ja ütles: „Sa oled rase!“ Ja seejärel ka, et rasedus katkeb. See inimene ei teadnud. Ta oligi rase ja rasedus katkeski,“ kirjeldas Kirsti. „Merily ehmus seepeale nii ära ja ütles, et ta ei taha selliseid olukordi. Merily ei kontrollinud, mida ütleb.“

Tükk aega ei teinud tütar võimetega mingit tegemist ja põgenes aastaid tagasi Austraaliasse. Kirsti pani tütrele sinna kaasa paki kaarte, öeldes, et need ei jäta teda kunagi nälga. „Merily sattus aga elama majja, kus toimusid rohkem kui kummalised asjad. See oli ajalooga maja jasellises olukorras kipuvad võimed eriti tugevalt avalduma. Siis sai ta aru, mida kõike näeb.“

Merily Timmer Foto: Stanislav Moshkov

Merily enda sõnul teadis ta juba saate ajal, et võidab. „Ütlesin juba esimeses antud intervjuus, kui küsiti, et kes võidab, et ma tean, et mina võidan. Nägin esimest korda Mustpeade majja minnes nägemust, kuidas hoian võidukätt. Mõtlesin küll, et see võib olla petlik – saate lõpp ju salvestatakse ette ja mõtlesin, et äkki näen seda momenti -, kuid tundsin, et kui õiged sammud astuda, siis nii ka läheb. Võit on pika töö ja Geiduga tehtud trennide tulemus.“