Meelelahutaja Justin McNairn värbab strippareid: pooletunnise esinemise eest saab 150 eurot 

Kuulutus lubab, et kandideerijale õpetatakse selgeks esialgne tantsukava, muusikavalik ning kombed. Striptiisikava pikkus on 30 minutit, ning see koosneb tervitusest, ettevalmistustest ning 15minutisest esinemisest - tasu selle eest on 150 eurot. Topless-kelneri ülesandeks on eraüritustel jookide ja söökide ette kandmine ning kahe tunni eest makstakse 65 eurot.