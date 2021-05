Harry ja Meghan avaldasid Archie foto ja erilise soovi 

Värske foto kaheaastasest Archiest. Foto: Archewell Foundation

"Teie soojus ja toetus meie perele Archie sünnipäeva puhul on meid viimased kaks aastat sügavalt liigutanud," kirjutasid Meghan (39) ja Harry (36). Sussexite sõnul on paljud teinud Archie nimel heategevusfondidele annetusi või mõne muu heateo. Selle eest on hertsogipaar piiritult tänulik.

Nad meenutasid, et maailm heitleb endiselt Covid-19 pandeemiaga. "Me ei saa sellest tõeliselt taastuda enne, kui kõigil on kõikjal võrdne juurdepääs vaktsiini." Seetõttu on Sussexitel suur palve: nende poolehoidjad võiksid teha annetusi, et vaktsiinid jõuaksid ka rahamurega peredeni.