Merlyn Uusküla avaldas uue singli: loodetavasti on see lugu helge sähvatus, mis loob meeleolu, et peagi paistab taas päike 

Merlyn räägib, et peale väikest pausi on ta endas leidnud uue hingamise ja jõudnud seeläbi põnevate koostöödeni. „Minu viimasest albumist on möödas juba seitse aastat ning aeg oleks taas teha täispikk album. Tahtsin luua värsket ja veel kvaliteetsemat soundipilti enda lugudesse. Leidsin omale väga hea Rootsi/USA stuudio tiimi, kellega koostöös oma kolmas album välja anda.”

Video ja tegevus toimub Tallinna Lennujaamas, kus loo keskmes on armastajapaar, kelle saatus on lahtine ja ootab lahendust. Loosse lisab värvi oma panusega Eesti üks andekamaid saksofoniste Henri Aruküla, kes on ühtlasi Baltikumi ainus LED-saksofonist.