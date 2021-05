HÜVA NÕU | Kui viskad kellelegi näkku ämbritäie rõõmu, siis pritsib osa sellest ka sinu peale, sama juhtub solgiga 

Kriis ja ebakindlad ajad on inimesed ajanud segadusse ja kõik me vajame hädasti oma ellu huumorit ja eluterveid mõtteid. End eluterveks pohhuistiks tituleeriv Tom Walsberg sõnab, et keerulistel aegadel aitab meil säilitada terve mõistuse vaid tolerantsus, huumor ja rahulik meel. Kindlasti ei aita paanika ega halvad sõnad.

Siit leiad mõned terad Tomilt. Ehk aitavad need leevendada stressi, ja tuua naeratuse näole.