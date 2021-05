Bill Gatesi abielu lõhkiajamises süüdistatakse eksootilise välimusega kaunitari 

Microsofti asutaja ja tema naine teatasid 27 kestnud abielu purunemisest selle nädala algul. Kohemaid algasid oletused, mis või kes võis kolme lapsega miljardäripaari lahku ajada. Kahtlus on langenud Billi (65) ja Melinda (56) heategevusfondis kuuendat aastat töötavale tõlgile Zhe „Shelly“ Wangile. Mõned usuvad, et tal tekkis suhe Gatesiga, mõned, et Gatesi naisega.

Gatesid ütlesid esmaspäeval tehtud ühisavalduses, et on püüdnud oma suhte kallal palju tööd teha, kuid langetanud otsuse abielu lahutada. „„Me ei usu enam, et suudame üheskoos paarina kasvada,“ kirjutas kumbki Twitteris. Lahutuspaberid andis sisse Melinda. „Meie abielu on pöördumatult purunenud,“ seisab dokumentides lahkumineku põhjusena.