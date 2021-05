EUROVISION 2021 | Gruusia esindaja: praeguses olukorras on inimeste tervis ja turvalisus kõige olulisem 

Tornike Kipiani Foto: Promo

- Pidid oma riiki ka mullu esindama. Mitmed riigid otsustasid tänavuseks võistluseks uue esindaja valida. Kas kartsid ka, et sa ei saagi võistelda? Kuidas reageerisid, kui selgus, et saad siiski teise võimaluse?

2020 ei olnud eriti hea aasta, kuid loodan, et 2021 on parem, kui me kõik üheskoos püüame. PBG (Gruusia rahvusringhääling – toim.) teatas, et saan 2021. aasta võistlusel uue võimaluse. Olen väga tänulik, et nad mind usaldavad ja toetavad.

- Kas sinu arvates on ebaõiglane, et mõni riik uue artisti saadab?

Ma ei tea, kuidas teised artistid end tunnevad, kas nad muretsevad või ei, kuid võin öelda, et 2020. aastal oli väga palju ilusaid ja häid lugusid.

- Kas olid ka kurb, et pidid selleks aastaks leidma uue loo ja ei saanud võistelda mullusega?

Ei olnud kurb. „Take Me As I Am“ on hea lugu, aga „You“ on parem.