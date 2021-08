EUROVISION 2021 | Tänavune noorim osaleja: Kreeka esindamine on olnud minu salaunistus 

- Kas olid ka kurb, et pidid selleks aastaks leidma uue loo ja ei saanud võistelda mullusega? Kumb neist – eelmise või selle aasta – lugudest sulle rohkem meedib? Miks?

Ma naudin loomeprotsessi väga. Kui kuulsin, et me ei saa „Superg!rli“ kasutada, mõtlesin, et okei, me saame hakkama. Ma ei saa neid kaht laulu võrrelda, sest nad on väga erinevad. „Superg!rl“ on rohkem etniline popp, „Last Dance“ aga kaheksakümnendate stiilis tantsulugu. Mõlemad meeldivad mulle erineval põhjusel ja kui peaksin neist kahest ühe valima, oleksin ma suures hädas.

Loo autor Dimitris Kontopoulos: oli lahe väljakutse kirjutada lugu, mis oleks „Superg!rlist“ täiesti erinev. Tahtsime midagi dünaamilist, nooruslikku, aga samas Stefaniale sobivat. „Last Dance“ on nostalgiline tempokas lugu kaheksakümnendate elementide ja meloodiaga, mis näitab hästi Stefania hääleulatust. Usun, et täitsime oma eesmärgi ja ootame väga Rotterdami sõitu. Loodan väga, et ka eestlastele see laul meeldib ja nad hääletavad meie poolt!

- Mis on su suurim hirm Eurovisioni eel? Mida ootad enim?

Minu suurimad hirmud on seotud kõigega, mis puudutab Covid-19 viirust ja ebakindlust, mida viirus endaga kaasa toob. Olen sel aastal üsna enesekindel, sest EBU on kinnitanud, et Eurovision toimub kindlasti.

- Üsna suure tõenäosusega ei lubata sel aastal saali publikut. Mida sellest arvad? Kas publiku kohalolu on sinu jaoks oluline (Praeguseks on teada, et Hollandi valitsus lubab võistlust vaatama 3500 inimest, intervjuud on tehtud enne seda uudist – toim.)?

Usun, et artisti jaoks on publik kontserdil väga oluline – inimesed annavad artistile energiat ja vastupidi. Eurovision on üks suur pidu ja tähistamine, millesse peaksid kõik kaasatud olema. Samas saan täiesti aru, miks publikut saali lubada ei pruugita. See on turvalisuse nõue ja turvalisus on kõige olulisem. Kui reeglid lubavad, oleksin väga rõõmus, kui rahmas saalis oleks.