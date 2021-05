Inimesed Sten Talivee: mulle saadeti video, kus tulistatakse känguruid, ja kirjutati, et homodega peaks sama tegema Liisa Mugra, Mondela Urbala , täna 15:32 Jaga: M

"Vaimselt terveks" podcast Sten Taliveega Foto: Rauno Vahtre

„Mina tean, kes iseenda jaoks olen, aga teeb haiget, et inimesed ei näe esialgsest kaugemale ning ei julge vaatada sind kui inidiviidi,“ tõdeb Sten Talivee (22), kes on olnud aastaid kiusamise ohver ja ei salga, et on homoseksuaal.