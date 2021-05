EUROVISION 2021 | Portugali eurolauljad: meie laul sai inspiratsiooni Amsterdamis kohatud narkomaani ja tänavaprostituudi elust 

Pedro: me ei karda midagi. Oleme sellise pingega harjunud, kuigi seekord on see teistsugune. Esindame lisaks iseendale ju ka oma rahvast ja riiki. Oleme palju esinenud, seega me ei karda. Oleme enesekindlad ja usume sellesse, mida teeme. Oleme väga elevil. Sellisel laval ja nii paljudele inimestele esinemine on kord elus võimalus.

Miguel: me ei tunne pinget, et peame võitma või väga hea koha saama. Teeme lihtsalt seda, mida oskame kõige paremini - esineme hästi ja naudime.

- Üsna suure tõenäosusega ei lubata sel aastal saali publikut. Mida sellest arvate? Kas publiku kohalolu on teie jaoks oluline (Praeguseks on teada, et Hollandi valitsus lubab võistlust vaatama 3500 inimest, intervjuud on tehtud enne seda uudist – toim.)?

Marco: ilma publikuta on muidugi keeruline, kuid meile meeldib väga koos mängida. Oleme head sõbrad, meil on alati koos lõbus ja tore, ning naudime ka ilma publikuta mängimist. Anname igal juhul endast parima.

- Kumb on teie arvates olulisem – laul ise või lavaline esitus? Miks?

Pedro: ma usun, et mõlemad on olulised. Eelkõige on Eurovision muidugi lauluvõistlus, kuid esitus võib loo teha paremaks või halvemaks. Mõnikord ei laula inimene väga hästi ja siis võib esitus päästa. Näiteks lugu "I Will Always Love You" on originaalis Dolly Partoni oma, kuid kuulsaks sai see, kui Whitney Houston sellele oma hääle andis. Need kaks versiooni on väga erinevad.

- Aastate jooksul on pidevalt räägitud ka sellest, mis keeles peaksid võistlejad laulma. Mis teie arvate – kas igaüks peaks laulma oma riigikeeles, inglise keeles või võiks kõik olla nii, nagu praegu?