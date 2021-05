EUROVISION 2021 | Rumeenia lauljatar: Eurovisionil osalemine on lapsest saati minu unistus olnud 

Kõik valitud artistid on imelised ja hindan neid väga, kuid usun, et iga riik teab, millised Eurovisioni lauluvõistlust puudutavad otsused on nende jaoks parimad.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti - Kas olid ka kurb, et pidid selleks aastaks leidma uue loo ja ei saanud võistelda mullusega? Kumb neist – eelmise või selle aasta – lugudest sulle rohkem meeldib? Miks?

Ma olen artist, see on miski, mida ma nagunii teen – muusika ja laulud oma kuulajate jaoks. Ma ei ole kurb, kui pean looma või rohkem laulma. Mõlemad lood, „Amnesia“ ja „Alcohol You“, on minu jaoks väga olulised. Neil on sügav tähendus – laulude sõnumid on väga erinevad ja need peegeldavad erinevaid tundeid, mõtteid ja ajajärke minu elus. Armastan neid võrdselt, kuid päris kindlasti on mu fookus praegu „Amnesia“ peal.

- Mis on su suurim hirm Eurovisioni eel? Mida ootad enim?

Töötan Eurovisioni nimel kõvasti ja teen kõik, mis minu võimuses, et Rotterdamis suurejooneline esitus teha. Investeerin sellesse kogu oma energia.

- Üsna suure tõenäosusega ei lubata sel aastal saali publikut. Mida sellest arvad? Kas publiku kohalolu on sinu jaoks oluline (Praeguseks on teada, et Hollandi valitsus lubab võistlust vaatama 3500 inimest, intervjuud on tehtud enne seda uudist – toim.)?

Me oleme artistid, armastame publikut, laulame inimestele ja suhtlemine publikuga annab meile energiat. Tühjale saalile laulmine ei anna samasugust tunnet, kuid lõpuks on kõige olulisem see, et kõigil oleks turvaline olla. See on kõige tähtsam.