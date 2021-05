EUROVISION 2021 | Soome esindajad: otsustasime kandideerida, sest meil polnud midagi teha 

„Dark Side“ sündis maksimaalsest frustratsioonitundest. Maailm on lõppenud, tulevik ebakindel ja inimesed üksikud. See laul on nende inimeste hümn, kes tahavad lihtsalt keskmise sõrme taeva poole tõsta ja hingepõhjast karjuda. Lugu räägib sellest, et on okei tunda, et asjad on tuksis, aga tumedamal poolel on alati pidu ja kõik on sinna teretulnud. Joogid on Blind Channeli kulul.