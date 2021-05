Teele Viira teise lapse sünnist: tunne oli, et mu pea lükati vee alla, siis anti hetk hingetõmbeks ja pidin uuesti sukelduma  

"Sünnitus ise käis pauguga! (Naerab.) Selline tunne, et mu pea lükati vee alla, siis anti võimalus üks hingetõmme võtta ja pidin uuesti sukelduma. Kell 10 olime Kristopheriga haiglas ja 11 oli laps käes," räägib Teele, et tütre sünd oli väga intensiivne.

Pisitütar Adeele sündis 7. märtsil. "Köik on siiani väga hästi, südames on uued ilusad tunded ja saame mönusalt kodus oma uut koosseisu nautida," sõnas värske kahe lapse ema Õhtulehele toona.

2017. aasta oktoobris rääkis Teele ajakirjale Kroonika, et on leidnud oma ellu uue armastuse. Toona tunnistas Viira, et pole endast kolm aastat noorema Kristopheriga kuigi kaua suhelnud. "Umbes kuu aega, kuid et oleme meelelahutusvaldkonna inimesed, teadsime teineteist juba ammu," sõnas Teele.