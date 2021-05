EUROVISION 2021 | Taani eurolauljad: kujutame juba ette, kuidas me sööklajärjekorras teiste võistlejatega kokku põrkame 

Jesper: võiduhetkel mõtled sa ainult selle, et võitsid kohaliku võistluse. Eurovisionile mineku peale vaevalt mõtled. Aga võit on väga liigutav ja mul on suur au.

- Möödunud aastal jäi Eurovision ära ja paljud riigid otsustasid sel aastal valida uue esindaja. Mida sellest arvate? Kas see on teie arvates ebaõiglane?

Laurits: tunneme eelmise aasta võistlejatele väga kaasa, sest neil oli suurepärane laul. Samas saame meie võimaluse võistelda vaid seetõttu, et otsustati valida uus esindaja.

- Mis on teie suurim hirm Eurovisioni eel? Mida ootate enim?

Jesper: peale selle, et me ei suuda ära odata, et saame olla osa sellest suurest sõust, on meil üks fantaasia: et seisame sööklajärjekorras ja kohtume seal kõigi teiste osalejatega, kes kannavad oma lavariietust. Kui silmad kinni panen ja seda ette kujutan, näen vaimusilmas Norra esindajat sinises kombinesoonis ja meid valges ja punases. Selline tunne.

Laurits: me pole veel närvis, kuid ilmselt peagi oleme. Praegu oleme lihtsalt valmis võistlema!

- Üsna suure tõenäosusega ei lubata sel aastal saali publikut. Mida sellest arvate? Kas publiku kohalolu on teie jaoks oluline (Praeguseks on teada, et Hollandi valitsus lubab võistlust vaatama 3500 inimest, intervjuud on tehtud enne seda uudist – toim.)?