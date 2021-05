EUROVISION 2021 | Ukraina eurolauljad: meie põhieesmärk on tutvustada eurooplastele Ukraina muusikat 

Kui saime teada, et peame 2021. aasta võistluseks uue loo kirjutama, teadsime kohe, et see ei saa olema „Solovey versioon 2“. „Solovey“ oli sel hetkel perfektne laul ja see on oma osa juba täitnud. 2021. aastal on „Shum“ see, mida tahame inimesteni tuua. Neid kaht laulu on keeruline võrrelda, sest need on täiesti erinevad. Siiski on neil midagi ka ühist – mõlemad on kirjutatud ilma ootusteta, lihtsalt nii, et oleme meie ise. Kui „Solovey“ kallal töötasime, mõtlesime, et teeme lihtsalt hea loo ja vahet pole, kas see osaleb Ukraina eelvoorus või mitte – meil on hea laul. „Shumiga“ oli peaaegu sama. Oleme väga rõõmsad, sest ootusteta loo kirjutamine annab inspiratsioonile ja emotsioonidele palju rohkem ruumi.