Ootamatult üheksike isaks saanud mees: „Need lapsed on jumala kingitus.“ 

Mali tervishoiuminister Fanta Siby teatas teisipäeval, et 25aastane malilanna Halima Cisse tõi Marokos keisrilõike abil ilmale viis tüdrukut ja kaks poissi. Kõigi tervis pidada olema hea, vahendab People. Naisel on ka vanem tütar.

Casablanca erahaigla direktor Youssef Alaoui rääkis kohalikule televisioonile, et Mali arstid olid tema poole pöördunud poolteist kuud tagasi, öeldes, et oodata on seitsmikke ning rase vajab oma olukorras erikohtlemist. Alaoiu teada polnud naine kasutanud viljakusravi. 30. märtsil toimetati Halima Cisse Marokosse. Lapsed tulid ilmale enneaegselt, 30. rasedusnädalal. Nende ema tabas raske verejooks ning ta vajas vereülekannet, kuid on nüüd stabiilses seisus.