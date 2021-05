EUROVISION 2021 | Belgia eurolaulja: meie lugu räägib viltu läinud Tinderi kohtingust 

Päev enne seda tühistati Belgias jalgpallivõistlused ja sain aru, et tegu on väga tõsise haigusega. Jalgpall on Belgias püha ja kui see tühistatakse, on probleem suur. Mõtlesin kohe festivalisuvele ja kõigile ärajäävatele kontsertidele, ning sellele, kui paljud muusikud rahalistesse raskustesse satuvad. Kõigil ei ole rahalisi sääste, et see imelik aeg üle elada.

Alguses hakkasin muusikat kirjutama ja Eurovision andis õnneks eesmärgi, et end töös hoida. Kirjutasin neli kuud muusikat, augustis oli aga enesetunne juba päris raske. Siis keegi küsis aga, kas oled mõelnud, et muusika kirjutamine on sulle teraapia eest. Sain aru, et nii on, hakkasin uuesti kirjutama ja enesetunne läks paremaks. Koroona näitas, et muusika kirjutamine mõjub mu vaimsele tervisele väga hästi.

- Mitmed riigid otsustasid tänavuseks võistluseks uue esindaja valida. Kas kartsite ka, et sa ei saagi võistelda? Kuidas reageerisite, kui selgus, et saate siiski teise võimaluse?

Ei kartnud, sest suhtlesime samal päeval, kui uudis tuli, ringhäälinguga ja otsustasime, et osaleme ka 2021. aastal. Meie ei muretsenud, sest Belgias valib artisti ringhääling. Teistest, kes uut võimalust ei saanud, on kahju küll.

- Kas olite ka kurvad, et pidite selleks aastaks leidma uue loo ja ei saanud võistelda mullusega? Kumb neist – eelmise või selle aasta – lugudest teile rohkem meedib?

Ei olnu kurb, sest usun, et osa Eurovisioni võlust ongi see, et iga riik avaldab oma lood erineval ajal, fännid avastavad ja arvustavad neid. Mul oli kohe alguses selge, et peame kirjutama uue ja hoopis teistsuguse loo. Eelmise aasta lugu oli väga isiklik ja rääkis minu surnud isast, tänavune on aga natuke unistav ja musta huumoriga vürtsitatud.

- Üsna suure tõenäosusega ei lubata sel aastal saali publikut. Mida sellest arvate? Kas publiku kohalolu on teie jaoks oluline (Praeguseks on teada, et Hollandi valitsus lubab võistlust vaatama 3500 inimest, intervjuud on tehtud enne seda uudist – toim.)?