13. märtsil tapetud pruunkaru nimi oli Arthur ja ta oli suurim Euroopas elav karu. "Teda on juba aastaid jälgitud. Ta oli metsloom, kes elas metsas omaette," lisab Agent Green.

"Kuidas küll prints sai segamini ajada külade juurde tuleva väikese emaskaru ja sügaval metsas elava Euroopa suurima karu," ütles Agent Greeni juht Gabriel Paun uudisteagentuurile. "On ilmselge, et prints ei tulnud külaelanike probleemi lahendama, vaid tuli selleks, et viia koju võimalikult suur trofee, mida seina peale riputada."