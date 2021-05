SKANDAAL: kas hertsoginna Meghani lasteraamat on plagiaat?! 

Teist last - tütart - ootava 39aastase endise näitlejanna debüütraamatule on pildid joonistanud auhinnatud illustraator Christian Robinson, vahendab The Guardian. Audioraamatu loeb sisse Meghan ise. Ilmunud illustratsioon annab aimu, et hertsoginnat on inspireerinud tema mees Harry ja poeg Archie, ning Meghan on öelnud, et raamat sai alguse isadepäevaluuletusest, mis ta 2018. aastal printsile kirjutas.

Paraku ei pääse Meghan ka sedapuhku skandaalist: sotsiaalmeedias süüdistatakse teda 2018. aastal ilmunud Briti lasteraamatu plagieerimises, kirjutab New York Post. "Enne kui jooksete välja ja raiskate raha Harry naise raamatu peale, lugege Corrinne Averissi ja Gabriel Alborozo "Poissi pingil" - see on originaal," kirjutas üks Twitteri kasutaja.