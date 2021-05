GALERII JA VIDEO | 53 ROOMAJAT! Maoentusiast Jonny-Harrison Nõmmik: suurim loom on üle kahe meetri pikk, kõige haruldasemad minu kogus on mürkmaod 

Jonny-Harrison ütleb, et tema kodus peetavate loomade number varieerub. „Vahepeal ostan neid juurde – viimasel ajal on see muidugi koroona tõttu piiratud -, loomi ka koorub juurde. Hetkel on mul neid isegi vähem, sest kõik eelmise suve lapsed on uude koju läinud.“ Peamiselt elavad Jonnyl kodus maod, aga on ka sisalikke, üks tarantel, skorpion, kilpkonn ja koer. „Nemad on ka päris põnevad,“ muigab Jonny, kui ütlen, et viimased kaks tunduvad teiste kõrval üsna igavatena.