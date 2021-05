24 427 lehekülge seiklusjutte kümne kuuga! Raamatusõltlane Rait: lugedes elad teemasse sisse, lähed paralleelmaailma 

Enamik „Seiklusjutte maalt ja merelt“ raamatutest ilmus esimest korda eesti keeles aastatel 1955-1962. Raidu sünnini jäi siis veel üle 20 aasta aega. Miks ta need teosed ette võttis? „Mõtlesin, et tahaks elus lihtsalt sellist eesmärki saavutada, et olen kõik „Seiklusjutte maalt ja merelt“ raamatud läbi lugenud. Nüüd on see ristike tehtud. Ma ütleks nii, et sama oluline, kui on eestlasel käia ära laulu- või tantsupeol, võiks elu jooksul kasvõi mõned selle seeria raamatud läbi lugeda.“'